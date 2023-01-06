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Допинг

Допинг

Сегодня, 15:15

Россию снова обвиняют в лидерстве по допингу. Это манипуляция фактами

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Отчет дисциплинарного подразделения по легкой атлетике (AIU) трактуют без учета важных нюансов.

Весной будущего года Всероссийская федерация легкой атлетики ждет восстановления после семи с половиной лет обвинений в допинговых нарушениях. Количество отказов в возвращении лицензии со стороны World Athletics уже исчисляется десятками, и новый раунд придирок будет выглядеть просто смешно. Особенно на фоне лояльного отношения к кенийцам — нынешним лидерам по инцидентам с запрещенкой в этом виде спорта. Тем не менее, видимо, не всем хочется возвращения нашей некогда очень сильной сборной на мировую арену.

Гил РОБЕРТС. Поцелуй со вкусом допинга

«Российские легкоатлеты, отстраненные с ноября 2015 года из-за допингового скандала, составляют почти четверть общего списка дисквалифицированных, опубликованного дисциплинарным подразделением (AIU) 31 декабря 2022 года, — говорится в публикации британского портала Inside the Games. — Из 473 спортсменов и вспомогательного персонала, внесенных в перечень лиц, не имеющих права на участие в соревнованиях по легкой атлетике, 92 человека представляют Россию».

Формально вроде все так и есть, и британское издание даже делает оговорку, что часть россиян отстранены за нарушения, допущенные более пяти лет назад. Однако и новых наказаний, по данным Inside the Games, в нашей стране «очень много». При этом данное умозаключение, к сожалению, сложно назвать корректным и объективным. Как же манипулируют цифрами наши зарубежные коллеги?

Допинг. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Секреты статистики

В первую очередь подчеркну, что допинг — зло. И даже несколько инцидентов с запрещенкой в год на страну — это повод для тревоги и огорчения. Однако избирательный подход и политические мотивы в борьбе за «чистый спорт», как показал наш печальный опыт, — зло не меньшее. Отношение к нам ярко иллюстрирует тот факт, что глава World Athletics Себастьян Коэ за восемь лет обвинений в отношении российской легкой атлетики ни разу (!) не попытался лично посетить совсем не последнюю страну в своем виде спорта, для того чтобы на месте отделить зерна от плевел. Но это все эмоции. Обратимся к сухим цифрам отчета AIU от 31 декабря 2022 года, который действительно представляется любопытным.

Для начала новая цитата Inside the Games: «Всего на пять стран приходится более половины общего числа дисквалифицированных, — отмечают британцы. — За Россией следует Индия с 65 наказанными атлетами, Кения — с 54, Марокко — с 24 и Китай — с 20».

В качестве дополнения картины отмечу, что американцев в черном списке — всего 13, несмотря на то что только за последние три года были наказаны за допинг более 20 представителей США. В этом один из секретов «статистики от AIU» — в нем фигурируют только те, кто дисквалифицирован в настоящий момент, все «короткие наказания» — мимо кассы. Американцы, как мы знаем, добились минимального наказания за рекреационные наркотики (всего три месяца) и регулярно получают снижение «бана» из-за «признания вины». В итоге, будучи одним из мировых лидеров последних лет по допинговым «залетам», атлеты из США, согласно статистке, остаются в тени.

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Кроме того, в таблице AIU наблюдается поразительный эффект. Число пойманных представителей той или иной страны резко зависит от того, «взялись» за нее антидопинговые инстанции или «не взялись». Россияне под колпаком с 2016 года, в 2018-м начались проблемы у кенийцев, в 2019-м — у Индии и так далее. Понятно, что ресурсы антидопинговых организаций ограниченны. Однако возникает законный вопрос: понятие «чистый спорт» — это про объективность или про кампанейщину и нападки на отдельные страны?

Главное — борьба за «чистый спорт»

Теперь по поводу того, что значит фраза «очень много» в отношении положительных российских тестов последних лет. На самом деле в «списке» AIU не 92 россиянина, а 96 — видимо, в Inside the Games не обратили внимание, что некоторые наши представители упомянуты без указания страны. При этом атлетов из них только 83. 13 наказанных — чиновники, врачи и тренеры. Например, сразу пятеро были отстранены в 2019 году по «делу Данилы Лысенко». Также в перечне знаменитый тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин и врач Сергей Португалов, не работающие в нашем спорте с 2016 года. В целом расклад по годам нарушений следующий:

Нарушения антидопинговых правил россиянами по годам.

Логично разбить это на периоды до 2016 года (когда озвучен доклад Макларена) и после 2018 года (когда в статистику попадают рядовые дисквалификации в четыре года, а не только «особо опасные нарушения» и отстранения задним числом). Так вот, если сравнить последний период с индийцами и кенийцами, то даже с учетом отстраненного персонала наша страна совсем не лидер.

Отстранения в период до 2016 года и после 2018 года.

Наверное, кто-то может сказать, что это снова эквилибристика цифр и что 42 отстраненных российских атлета за последние четыре года — это все равно очень много. Однако при более детальном рассмотрении утверждение, что четверть дисквалифицированных во всем мире легкоатлетов — россияне, все равно кажется очень большой натяжкой. Кроме того, как мы теперь знаем на примере Кении, что главное для World Athletics — не положительные тесты на допинг, а активная борьба за «чистый спорт». А в этом плане к нам не может быть никаких вопросов, как бы ни манипулировали цифрами наши друзья.

ВАДА
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Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году