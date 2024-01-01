Четыре года для звезды тенниса и ВАДА без российских денег. Главные допинговые скандалы-2023

Итоги минувшего года в ужасном мире борьбы с запрещенными препаратами.

Минувший 2023 год не подарил нам ярких допинговых скандалов. Все самые громкие истории были либо отголосками прошлых лет, либо ценны не как отдельно взятые события, а как иллюстрация к неким трендам. Главный из них — несмотря на непомерные траты на ВАДА и прочие антидопинговые структуры, позитивных перемен в борьбе за чистый спорт не наблюдается. Больше того: борьба с допингом становится вещью в себе — некой сектой, которая убеждена в собственной непогрешимости, но при этом без зазрения совести ломает судьбы и нарушает гражданские права спортсменов.

Как бы то ни было, некоторые страницы в истории антидопинга за последние 12 месяцев все равно были заполнены. И в первый день 2024-го «СЭ» перелистнул некоторые из них.

1) Крах надежд Симоны Халеп

Бывшая чемпионка Уимблдона и «Ролан Гаррос» была отстранена за запрещенный препарат роксадустат еще осенью 2022-го и публично выражала огромное неудовольствие тем, что Международная федерация тенниса никак не вынесет вердикт по ее делу. Румынская звезда была уверена в своем оправдании, но реальность оказалась очень мрачной. Нарушения обнаружились еще и в биологическом паспорте спортсменки, и в итоге она получила максимально возможное остранение на четыре года. Халеп еще пытается добиться пересмотра этого решения через CAS, угрожая завершением карьеры. Но шансов снизить наказание очень мало.

Вину за покупку некачественной биодобавки уже взял на себе тренер Симоны Патрик Муратоглу. А румынские журналисты даже разыскали производителей подозрительных БАДов в Канаде. Но для бывшей первой ракетки мира все это — слабое утешение. Она столкнулась с жесткой системой наказания за допинг, где не принимают во внимание нюансы. Так что перед нами крупнейший крах карьеры в женском теннисе после мельдониевой саги Марии Шараповой.

2) Россия отказалась платить ВАДА

Напряженные отношение нашей страны и Всемирного агентства длятся уже более восьми лет, когда признания лишилось РУСАДА. За это время случилось очень много всего, но ВАДА предприняло для продления дисквалификации все возможное и невозможное. А нынешняя геополитическая ситуация только подлила масла в огонь. Для многих давно очевидно — отношения к нам предвзятое, и восстановления не будет, что бы мы ни делали. В этой связи возникает законный вопрос — за что мы выплачиваем в бюджет недружественной международной организации более миллиона долларов ежегодно?

И вот конфликт перешел-таки в новую фазу. Правда, открыто закрывать финансирование ВАДА наше спортивное руководство не стало. Зато нашло юридическую зацепку — выход России из Совета Европы. Раньше именно через эту организацию производился платеж. Теперь мы вроде бы не отказываемся от своих обязательств, но новой схемы перечисления денег пока не предложено. Так что впервые за 25 лет существования Всемирного агентства мы не поддерживаем его финансово. Почему — понятно всем. Хотя формально озвучены чисто технические причины.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

3) Сага Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд почти год готовил рассмотрение апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Юную спортсменку обвиняют в положительной пробе на запрещенный триметазидин, сданной в конце 2021 года. Сначала дело долго расследовало РУСАДА, потом не спешил CAS. В итоге вердикт не озвучен до сих пор, что вызывает недовольство и у наших соперников по олимпийскому командному турниру, и у окружения самой спортсменки.

Впрочем, Камила продолжает карьеру несмотря ни на что. Формально пока она признана невиновной. Но вопрос превратился по политический. На кону — золото пекинского командника, на которое также претендует сборная США. Поэтому арбитрам нужно тщательно взвесить все формулировки. Приговор ожидается в феврале 2024 года, а весь 2023-й был наполнен нервными комментариями на эту тему и обменом взаимными обвинениями в соцсетях.

4) ЭПО Питера Бола

В начале года стало известно о том, что малоизвестный австралийский спринтер Питер Бол попался на самом жестком допинге — эритропоэтине. Наверное, наказание этого спортсмена не отразилось бы на раскладе сил в мировой атлетике, но бегун поднял большой шум, уверяя, что его положительный тест — это какая-то ошибка. Бол прошел детектор лжи, а потом ученые неожиданно признали, что методика определена ЭПО в биоматериале атлета действительно несовершенна. В итоге Питера оправдали, но дело касается не только его.

Получается, что на протяжении десятилетий сотни спортсменов были наказаны на основании сомнительной методики. Это основательно подрывает доверие к ВАДА, хотя агентство пытается делать хорошую мину при плохой игре, уверяя, что ничего страшного не произошло, а все, кто был наказан на ЭПО в прошлом, получили по заслугам. Впрочем, у этой истории наверняка будут серьезные последствия и в будущем.

5) Каширина получила привет из прошлого

Серебряного призера Олимпиады-2012 и пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетке Татьяну Каширину дисквалифицировала на восемь лет. Судебные тяжбы заняли три года, и поначалу россиянка была оправдана. Татьяна вернулась к тренировкам, сменила весовую категорию, строила планы на будущее. Однако затем дело опять пересмотрели. И на сей раз апелляции не будет. Тренер спортсменки заявил, что на нее у одной из сильнейших штангисток современности нет денег.

Большой срок отстранения связан с тем, что это уже второе нарушение спортсменкой антидопинговых правил. Впервые Каширину дисквалифицировали в 2006 году, когда ей было 15 лет. Бан спортсменки тогда составил два года. После него Татьяна вернулась в спорт, завоевав все свои главные медали, включая серебро Олимпиады. Нынешняя дисквалификация фактически ставит крест на ее спортивной карьере.

Татьяна Каширина. Фото Global Look Press

6) В сборной России обнаружили гребца-вредителя

Никита Моргачев и Павел Сорин из сборной России по академической гребле выступили с неожиданными обвинениями против собственного коллеги. Накануне Олимпиады-2020 эти гребцы сдали положительные тест на мельдоний, но в итоге прошли проверку на полиграфе и были оправданы. После этого они выступили с утверждениями, что запрещенку в их изотоник подсыпал один из запасных нашей команды. Пострадавшие требуют привлечь вредителя к уголовной ответственности, хотя никакой определенной информации по этому скандальному делу до конца года так и не появилось.

При этом история вырисовывается крайне неприятная. Получается, что один из наших спортсменов ради неочевидных перспектив поехать на Олимпиаду или намереваясь отомстить конкурентам, намеренно подставил под четырехлетнюю дисквалификацию своих коллег, а также подверг опасности снятия с Игр-2020 всю российскую делегацию. Напомню, что из-за допинговых обвинений мы поехали в Японию под флагом ОКР, и любое нарушение могло привести к фатальным последствиям. По словам представителей Федерации гребли России, у них имеется подозреваемый. Очень хочется, чтобы разборки с этим диверсантом завершились публичным процессом.

7) Сомнительный рекорд

Известный российский бодибилдер Антон Герасимов дисквалифицирован на шесть лет по очень необычному делу. В допинг-пробе спортсмена обнаружили сразу девять запрещенных веществ, — это тянет как минимум на национальный рекорд. Все найденные препараты — стероиды. В интервью Sports.ru «рекордсмен» призвал не «демонизировать» ситуацию. По его словам, три из девяти препаратов предназначались для снижения веса (чтобы вписаться в категорию на одном из турниров в Африке). А еще один — для того, чтобы сгладить последствия приема диуретиков.

Факт употребления стероидов Антон не отрицает, но уверяет, что все делал под контролем специалистов и «по-научному». «Все, что я хотел выиграть в любителях, — достигнуто. Ухожу в профессионалы — и по факту для меня ничего не поменялось», — отметил Герасимов, имея в виду, что в профи его дисквалификация не действует. На тех самых соревнованиях в ЮАР Антон стал первым чемпионом «Арнольд Классик Африка» в тяжелом весе из России. В профиле бодибилдера в соцсетях использован девиз: «Там, где все горбаты, стройность становится уродством».

8) Разоблачение правдоруба

Метатель молота Сергей Литвинов-младший признался в соцсетях о том, что в 2012 году использовал туринабол и оксандролон при подготовке к отбору на Олимпиаду в Лондон. Поначалу это казалось верхом смелости — ведь российские спортсмены обычно отрицают прием запрещенки даже перед лицом неопровержимых фактов. А тут — такие откровения и по доброй воле. Увы, скоро все встало на свои места. Буквально через несколько дней было опубликовано решение о дисквалификации Литвинова по материалам базы данных Московской лаборатории.

Нюанс в том, что в свое время Сергей был одним из самых активных противников запрещенки в нашем спорте. Однако о своем личном допинговом опыте Сергей долгое время молчал и заговорил только перед тем, как было оглашено решение о его наказании. При этом Литвинов по-прежнему считает себя жертвой системы и утверждает, что в свое время на него оказывалось давление. «Но в конце концов это было мое решение и моя вина. Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил старался улучшить ситуацию в своей стране, создавал антидопинговое сообщество и помогал таким следователям, как Хайо Зеппельт. В конце концов, я не признался в своих грехах. Последние месяцы я передавал все подробности моего дела в AIU. Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», — написал легкоатлет в соцсетях.

Зейн Робертсон. Фото Global Look Press

9) Дикая история Зейна Робертсона

Один из самых известных легкоатлетов Новой Зеландии Зейн Робертсон отличился по полной программе. Бегун получил восемь лет дисквалификации за применение ЭПО и помехи в ходе расследования дела. Зейн и его брат-близнец Джейк в возрасте 17 лет переехали из Новой Зеландии в Восточную Африку, чтобы прогрессировать в беге на средние и длинные дистанции. Большую часть профессиональной карьеры они провели, тренируясь в Кении и Эфиопии с сильнейшими спортсменами из этих стран. И достигли определенных успехов — как выяснилось, при помощи сомнительных методов.

По словам Зейна, он лечился допингом от ковида, но предъявленные им справки оказались фальшивыми. Кроме того, полиция кенийского Элдорета получила жалобу на насилие со стороны спортсмена от одной из местных девушек. В рамках следственных мероприятий сотрудники правопорядка провели обыск на вилле Робертсона. И обнаружили среди прочего автомат АК-47 и 23 патрона к нему. Сам легкоатлет теперь арестован и ждет суда по двум статьям: помимо обвинений в насилии его ждет практически неминуемое наказание за незаконное хранение оружия. Таким образом, спортивная дисквалификация будет сопряжена с лишением свободы.

Нора Джеруто. Фото Global Look Press

10) Оправдание казахстанской кенийки

Первая чемпионка мира по легкой атлетике из Казахстана, натурализованная кенийка Нора Джеруто отделалась легким испугом в деле о применении допинга. Девушку обвинили в употреблении ЭПО на основании абнормальных данных паспорта крови. Однако адвокаты спортсменки объяснили случившееся кровотечением из-за язвы желудка, которая была обнаружена у спортсменки некоторое время назад. Кроме того, во время положительного теста Нора как раз лежала в больнице с коронавирусом. А согласно последним исследованиям, в редких случаях COVID-19 может приводить к существенным изменениям в показателях крови, а если точнее — к стимуляции эритропоэза.

Эти версии устроили далеко не всех антидопинговых экспертов, но однозначно обвинить Джеруто уже не представлялось возможным, и коллегия арбитров решила принять сторону казахской легкоатлетки. С нее сняты все обвинения — Нора сохраняет золото ЧМ-2022 и снова может выступать. Скорее всего, теперь она будет претендовать на высокие места на Олимпиаде в Париже. Хотя традиции борьбы за чистый спорт таковы, что травля спортсменов часто продолжается и после оправдательного приговора. Особенно если речь идет о представителях постсоветских стран, которых многие западные коллеги считают виноватыми априори.