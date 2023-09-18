Ближайшим международным стартом российских скейтбордистов может стать чемпионат мира

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что первым международным стартом для российских скейтбордистов после снятия санкций со стороны Международной федерации скейтбординга (World Skate) может стать чемпионат мира 2024 года в ОАЭ.

«На Олимпиаду в Париже нам уже не отобраться. Только если будет исключительное решение, например, добавят дополнительную квоту для нейтральных спортсменов. И говорить, что мы счастливы от таких форм допуска к соревнованиям, — преждевременно. Хочется также сказать, что сейчас нам важно действовать в кооперации с другими нашими федерациями по видам спорта, Минспортом и Олимпийским комитетом России, обмениваться опытом в текущих условиях. Ближайшим соревнованием, на котором мы сможем выступить, может стать чемпионат мира в Шардже в январе-феврале 2024 года. Он отборочный, но мы уже не успеем набрать квалификационных баллов. Пропустив одно-два соревнования, догнать остальных не получится. Здесь надо понимать, что мы пропустили больше, и это отставание нам не догнать», — приводит слова Вдовина ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.