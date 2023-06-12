Российских скалолазов начнут допускать к международным соревнованиям с 2024 года

Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IFSC.

Скалолазы из России и Белоруссии будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Они должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.

Отмечается, что представители правительств России и Белоруссии и должностные лица из этих стран не могут посещать соревнования IFSC, а на территории государств не будут проходить мероприятия под эгидой организации. Также официальные лица, включая судей, не будут допускаться до турниров.

2 марта IFSC отстранила от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов, а также отменила все соревнования в России и Белоруссии. Также IFSC отстранила от работы в комиссиях и рабочих группах представителей Федерации скалолазания России и Белорусской федерации альпинизма.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.