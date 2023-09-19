Вдовин жалеет, что американский скейтбордист Мартинез не попадет на международные соревнования

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин рассказал о том, как воспринял допуск до международных соревнований американец Ивон Мартинез, который перешел в сборную России до начала всех санкций, а затем остался без международных соревнований.

«Ивон рад, потому что он получит возможность развиваться. Он по-прежнему член сборной России и участвует в наших мероприятиях. Ивон выиграл прошлогоднюю Спартакиаду сильнейших в обеих дисциплинах, занял третье место на турнире Grand Skate Tour. Ждем его на чемпионате России, который через месяц пройдет в Кисловодске. Мартинез прогрессирует — его уровень катания действительно высок. И, наверное, больше всего у меня вызывает сожаление и чувство несправедливости тот факт, что Ивон и Саша Гусев, которые очень серьезно вкладывались в то, чтобы стать олимпийцами, лишены этой возможности. Тем не менее Ивон по-прежнему с радостью участвует в наших мероприятиях. Мы с ним одна команда», — приводит слова Вдовина «Газете.Ru».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.