Загитова: «Спорт — это жизнь, это движение. Не забывайте тренироваться»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к фанатам на дне Московского спорта в «Лужниках» после мастер-класса по фехтованию.

«Тут каждая секунда может привести к победе. Мне очень понравился этот вид спорта. Если тренироваться, то все возможно. Спорт — это жизнь, это движение. Не забывайте тренироваться. Даже разминка в пять минут позволит вам зарядиться позитивом на целый день. Всем хорошего дня!» — заявила Загитова.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.