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15 мая, 17:29

ФФР не станет обжаловать отстранение Егорян, Великой и Поздняковой из-за отсутствия средств

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос о возможном обжаловании недопуска к международным соревнованиям олимпийских чемпионок Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой.

«Действительно ли не будет обжаловаться недопуск Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой? Если какая-то структура хочет это сделать за свои средства, пускай обжалуют. У нас в бюджете это не заложено. А это огромные средства. Цель не оправдывает средства. К тому же мы уже подавали иск. И чем это закончилось?» — сказал Мамедов «СЭ».

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах Великую, Позднякову и Егорян.

Ильгар Мамедов
София Лоханова (Позднякова)
Софья Великая
Яна Егорян
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