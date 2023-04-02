К отбору на Олимпиаду-2024 допустят российских фехтовальщиц, которые не поддерживают СВО

Польская федерация фехтования разрешит выступать российским рапиристкам на этапе Кубка мира при условии, что они не поддерживают СВО, сообщает пресс-служба организации.

«Организатор оставляет за собой право строго контролировать выполнение спортсменами обеих стран всех перечисленных критериев. Для осуществления такого контроля игроки и вспомогательный персонал, имеющие российский или белорусский паспорт, должны будут подать письменное заявление, в котором они отмечают, что они не поддерживают конфликт на Украине, соответствуют условиям нейтралитета, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских вооруженных силах», — приводит слова заявления «РИА Новости».

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян до турниров под своей эгидой, однако ряд стран-организаторов этапов Кубка мира отказался от их проведения в связи с возможным участием в них российских спортсменов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.