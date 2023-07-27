Матыцин назвал верным решение дисквалифицировать украинку Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Смирновой

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал верным решение дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, но отказалась пожимать россиянке руку. Вместо этого украинка протянула в сторону соперницы саблю, а затем покинула дорожку.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — сказал Матыцин на форуме «Россия — Африка».

Харлан должна была встретиться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой в 1/16 финала чемпионата мира, но ее дисквалифицировали.

Позднее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карту и будет отстранена от соревнований на срок до 2 месяцев.