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Сегодня, 15:54

Матыцин назвал верным решение дисквалифицировать украинку Харлан за отказ от рукопожатия с россиянкой Смирновой

Артем Бухаев
Корреспондент
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал верным решение дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан, которая отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, но отказалась пожимать россиянке руку. Вместо этого украинка протянула в сторону соперницы саблю, а затем покинула дорожку.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — сказал Матыцин на форуме «Россия — Африка».

Харлан должна была встретиться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой в 1/16 финала чемпионата мира, но ее дисквалифицировали.

Позднее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карту и будет отстранена от соревнований на срок до 2 месяцев.

Ольга Харлан и&nbsp;Анна Смирнова. Украинка оскорбила российскую фехтовальщицу на чемпионате мира и заработала дисквалификацию

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