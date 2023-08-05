Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Матыцин отметил, что данное предложение является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.

«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Ранее в Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку.