Матыцин высказался о требовании Рады пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Сегодня, 17:07
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
Матыцин отметил, что данное предложение является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.
«Во время всех без исключения соревнований спортсмены должны обладать равными правами и, следуя правилам международных федераций, не должны подвергаться агрессивной критике и попыткам использовать их в качестве средств политической конфронтации», — цитирует ТАСС Матыцина.
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.
На следующий день Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.
Ранее в Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку.