В Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Совершенно глупое и необоснованное заявление. Слов нет от такой наглости. В правилах все написано, что должна делать спортсменка. Анна подошла проявить уважение к своей сопернице и уткнулась в протянутое оружие. Заслуженная и авторитетная украинская спортсменка стала жертвой политиков и повелась на эту провокацию, не пожала руку от страха. Совершенно безумная просьба Верховной рады», — сказал Свищев «СЭ».

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.