Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:37

В Госдуме назвали безумным требование Верховной рады пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

«Совершенно глупое и необоснованное заявление. Слов нет от такой наглости. В правилах все написано, что должна делать спортсменка. Анна подошла проявить уважение к своей сопернице и уткнулась в протянутое оружие. Заслуженная и авторитетная украинская спортсменка стала жертвой политиков и повелась на эту провокацию, не пожала руку от страха. Совершенно безумная просьба Верховной рады», — сказал Свищев «СЭ».

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Дмитрий Свищев
3
Читайте также
Запад готовится окончательно подчинить МОК. Претенденты на место Баха — испанец, британец и японец
55 главных талантов России-2023. Ежегодный рейтинг «СЭ»
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Мыслей о смене гражданства нет». Корнеева — о триумфальном сезоне, дружбе с Андреевой и «Спартаке»
Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Александр Ткачев: «Переход в Азию был единственно правильным решением»
Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании
Россию не хотят возвращать на универсиады, несмотря на все рекомендации МОК
Коу сообщил, что World Athletics сохраняет недопуск россиян к соревнованиям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову