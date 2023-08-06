Матыцин назвал недопустимым требование пожизненной дисквалификации для российской саблистки Смирновой

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал требование Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.
Ранее глава ведомства отметил, что данное предложение является грубым нарушением принципа о недопустимости вмешательства государственных органов в деятельность независимых международных общественных организаций.
«Верховная рада выступила за то, чтобы дисквалифицировать нашу спортсменку (саблистку Анну Смирнову). Мы считаем, что это недопустимо», — цитирует Матыцина РИА «Новости Спорт».
27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца. На следующий день Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию.