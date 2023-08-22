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Сегодня, 11:07

Непомнящий не считает, что в жесте украинской саблистки Харлан был злой умысел

Виктория Кравченко
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Гроссмейстер Ян Непомнящий считает, что в решении украинской саблистки Ольги Харлан не обмениваться рукопожатиями с россиянкой Анной Смирновой не было злого умысла.

«Надо входить в положение каждого человека. С ее точки зрения, как и с точки зрения ее соотечественников, Харлан поступила правильно. А у россиян, полагаю, другое мнение. Я не вдавался в подробности, но дисквалификация на несколько месяцев — это, наверное, перебор. Не думаю, что следует применять слишком серьезные санкции», — цитирует Непомнящего «РИА Новости».

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230822/kharlan-1891437626.html
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