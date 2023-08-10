Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Парламент Украины призвал Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию саблистки Ольги Харлан и официально принести ей извинения, информирует РИА Новости.

Как сообщил депутат парламента, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк в своем Telegram-канале, Верховная рада одобрила проект постановления об обращении в парламенты и правительства иностранных государств, МОК, международные спортивные федерации об осуждении дисквалификации Харлан.

Кроме того, парламент страны потребовал привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан, а также пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.