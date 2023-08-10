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Сегодня, 15:29

Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Саблистка Анна Смирнова.
Анна Смирнова.
Фото AFP
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Парламент Украины призвал Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию саблистки Ольги Харлан и официально принести ей извинения, информирует РИА Новости.

Ольга Харлан (слева) и&nbsp;Анна Смирнова. На Украине никак не успокоятся в ситуации с Харлан и требуют больше санкций

Как сообщил депутат парламента, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк в своем Telegram-канале, Верховная рада одобрила проект постановления об обращении в парламенты и правительства иностранных государств, МОК, международные спортивные федерации об осуждении дисквалификации Харлан.

Кроме того, парламент страны потребовал привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Харлан, а также пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

На чемпионате мира Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала и была дисквалифицирована — по правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия.

Однако затем украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230810/smirnova-1889241366.html
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