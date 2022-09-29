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29 сентября, 18:10

Олимпийский чемпион Миланоли назвал неприемлемым отстранение россиян от соревнований

Карен Саркисян
Корреспондент

Итальянский фехтовальщик Паоло Миланоли назвал неприемлемым отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Спортсмены — самая великая нация на земле, — приводит слова Миланоли ТАСС. — Мы — нация, которая выходит за рамки стран, нация без дискриминации. На протяжении всей карьеры до завоевания медалей я задавался вопросом, что значит спорт, и нашел для себя такой ответ. Спорт — необыкновенная метафора жизни, самый мощный инструмент для самовыражения, который также несет ответственность за распространение ценностей».

По мнению фехтовальщика, сегодня ценности спорта искажены и растоптаны.

«Сегодня спортсменов намеренно лишили мечты всей жизни, ради которой они трудились. Сейчас я должен сказать, что это неприемлемо, хочу сказать, что мы должны быть частью единой команды, мне кажется, что в России это уже поняли. Хочу обратиться к российским и белорусским спортсменам: решения, принятые в отношении вас являются позором. Мы должны оставаться и бороться с вами, чтобы это не повторялось», — сказал он.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15910623
Олимпиада
МОК
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