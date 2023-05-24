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Сегодня, 18:51

Пирог — о лишении соревнований в Польше статуса ЧЕ: «Довольно смелое для сегодняшних реалий решение»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами.

«Хочу напомнить, что еще в прошлом году профессиональные теннисные ассоциации таким же образом наказали организаторов «Уимблдона» за то, что власти Великобритании не пустили россиян на турнир Большого шлема, — сказал Пирог «СЭ». — В итоге за «Уимблдон» никто из спортсменов не получил рейтинговых очков. Что можно сказать? Теннисный прецедент становится уже тенденцией, раз и в других видах спорта мы наблюдаем подобные решения. Совершенно очевидно, Международная федерация фехтования наказала Польшу за дискриминацию российских спортсменов. Принято довольно смелое для сегодняшних реалий решение — лишить соревнования в Кракове статуса чемпионата Европы. Получается, что турнир теряет смысл с точки зрения отбора на Олимпийские игры, так как европейскую квалификацию в Париж-2024 проводить на нем уже нельзя».

Также Дмитрий Пирог отметил, что это решение вызовет много вопросов к Польше у атлетов, которые готовились к соревнованиям.

«Конечно, для Польши, утопающей в антироссийских настроениях, это решение, возможно, даже наоборот станет в какой-то степени духоподъемным. Но для спортсменов из других стран, которые целенаправленно готовились в эти сроки выступить на чемпионате Европы и бороться за попадание на Олимпиаду, соревнования в Кракове теперь теряют всякий смысл. Это вызовет много вопросов у тех, кто готовился к соревнованиям с расчетом отобраться на Олимпийские игры. Уверен, начнут появляться претензии к полякам, и это заставит лишний раз задуматься о «пользе» русофобских запретов. Похоже, международный спортивный мир начинает уставать от политики в спорте и оголтелой русофобской риторики», — добавил Пирог.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Дмитрий Пирог
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