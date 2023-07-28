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Ракита считает незаконной автоматическую квалификацию украинки Харлан на Олимпиаду-2024

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Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Марк Ракита прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) выдать украинской саблистке Ольге Харлан автоматическую квалификацию на Олимпиаду в Париже.

«Мне кажется, это незаконно. Надо разобраться, имеют ли они право разрешить участвовать ей в Олимпиаде, если она была дисквалифицирована. Это вопрос юридический. Я так понимаю, если она наказана, то должна с достоинством понести наказание, которое заслужила. Если ее несправедливо наказали, пусть они накажут того, кто ошибся в этом. Мне кажется, что МОК не имеет право выдавать автоматическую квалификацию. Надо устав посмотреть. Им никто не может дать разрешение на участие в Олимпиаде без отбора. Она лишена права отбора, она наказана», — сказал Ракита корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации. Она также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

фехтование
Олимпиада
МОК
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