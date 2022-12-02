Саблистка София Позднякова заявила, что отстранение россиян от международных соревнований может влиять на мотивацию

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова заявила, что отстранение россиян от международных соревнований может влиять на мотивацию.

«Не хочу углубляться в вопрос мотивации, она была на протяжении всего дня, но моментами все-таки вспоминаешь, что нас не допускают до международных соревнований. У истории нет сослагательного наклонения, ничего страшного, будем работать дальше. Прекрасная организация, свет, музыка. Нравится получать новый опыт, но, видимо, здесь немного успокоилась, не хватило какой-то искры», — сказала Позднякова ТАСС.

25-летняя Позднякова также является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.