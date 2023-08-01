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Сегодня, 09:48

Украинская саблистка Харлан высказалась об инциденте с россиянкой Смирновой

Ана Горшкова
Корреспондент
Ольга Харлан.
Фото AFP
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Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала ситуацию с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

«Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны пожимать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны», — приводит слова Харлан РИА «Новости» со ссылкой на ua.tribuna.com.

32-летняя спортсменка заявила, что в этой ситуации вела себя профессионально и честно выиграла сражение. Также Харлан сказала, что заранее предупредила, что ни в коем случае не будет пожимать руку.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент между украинской и российской саблистками. Он заявил, что нарушать правила нельзя.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Ольга Харлан и&nbsp;Анна Смирнова. В фехтовании по требованию Украины отменяют рукопожатия. Почему это бессмысленно?
Источник: РИА Новости
Фехтование
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