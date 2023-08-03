Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

В сообщении говорится, что Рада Украины полностью поддерживает поступок Харлан отказаться от рукопожатия и осуждает решение FIE о дисквалификации спортсменки. Руководство просит организацию извиниться перед ней.

«Верховная рада Украины призывает пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте на сайте комитета.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.