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Сегодня, 18:02

Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Виктория Кравченко
Анна Смирнова.
Фото AFP
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Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

В сообщении говорится, что Рада Украины полностью поддерживает поступок Харлан отказаться от рукопожатия и осуждает решение FIE о дисквалификации спортсменки. Руководство просит организацию извиниться перед ней.

«Верховная рада Украины призывает пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте на сайте комитета.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

На следующий день FIE отменила дисквалификацию. В организации заявили, что такое решение принято в соответствии с олимпийским духом и является знаком чуткости и понимания.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230803/smirnova-1888032052.html
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