Уволенный тренер шпажистов Глазунов сообщил, что пока не определился с дальнейшими планами

Александр Глазунов, уволенный с поста старшего тренера российских шпажистов, пока не определился с дальнейшими профессиональными планами.

«Я пока не принял решение, что буду делать дальше. Ближе к началу следующего сезона буду об этом думать, — рассказал Глазунов. — С уехавшими ребятами я не общался после произошедшего. В последний раз с Бидой разговаривал еще в апреле перед чемпионатом России, подумал тогда, что он планирует заканчивать», — приводит слова Глазунова ТАСС.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Бида (представляющий общество «Динамо»), и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов, были включены Федерацией фехтования США в список участников национальных летних соревнований.