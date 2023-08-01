Что нужно знать о фехтовании: правила проведения поединков и основные термины

Особенности соревнований в одном из самых аристократичных видов спорта.

Фехтование является одним из пяти видов спорта, которые были частью программ всех летних Олимпийских игр современности.

Виды фехтования

Дисциплины спортивного фехтования отличаются в зависимости от типа холодного оружия, применяемого во время поединков:

— рапира: колющее холодное оружие с гибким клинком, длина которого варьируется от 90 до 110 сантиметров, масса — 500 граммов;

— шпага: колющее оружие длиной не более 110 см и массой не более 770 г;

— сабля: рубяще-колющее оружие для спортивного фехтования длиной не более 105 см и массой не более 500 г.

Снаряжение участников поединков по фехтованию

Во время турниров фехтовальщики носят защитный костюм, который состоит из куртки и брюк по колено на подтяжках. Он сделан из волокна высокой прочности — кевлара. На ногах у спортсменов гетры и обувь с плоской подошвой.

Спортсмены используют маски с металлической сеткой (иногда — со вставками из особо прочного пластика) и воротом для защиты шеи. Под костюмом фехтовальщики носят защитные набочники. В зависимости от дисциплины экипировка может отличаться.

Например, у шпажистов сетка маски изолирована изнутри и снаружи пластическим ударостойким материалом. А у саблистов шлем не изолирован и изготавливается из электропроводящего материала, а перчатки имеют токопроводящий манжет.

Турнир по фехтованию в Москве. Фото Global Look Press

Правила проведения и окончания поединка по фехтованию

Участники боя по фехтованию стремятся нанести как можно больше уколов (ударов) сопернику, но при этом избежав их самому. Победу одерживает тот, кто больше поразил соперника (поединок продолжается до определенного числа уколов или по истечении оговоренного времени).

Перед стартом поединка все оборудование должно быть проверено: оружие — на жесткость, наличие микротрещин и соответствие размерам, экипировка — на степень прочности и электропроводимость, так как уколы фиксируются системой, подающий звуковой и световой сигнал.

Фехтовальщики-рапиристы носят металлизированный жилет, саблисты — соответствующую куртку, а шпажисты — ничего, так как все их тело является поражаемой поверхностью.

Судьи фиксируют соблюдение правил и засчитывают (или не засчитывают) удар, а также могут назначать штрафы в случае нарушения правил. При возникновении спорных ситуаций арбитры могут воспользоваться видеоповторами — в том числе и по просьбе самих фехтовальщиков.

Штрафные уколы даются:

— за пересечение задней границы;

— за столкновения участников поединка телами (наказывается виновный).

Правила фиксации уколов отличаются в зависимости от дисциплины.

Шпажистам засчитывают сам факт попадания в теле соперника: очко получает тот, кто первым нанесет укол. Если встречные удары нанесены меньше чем за 0,04-0,05 секунды, то уколы присуждаются обеим сторонам. Однако если подобная ситуация произошла в конце поединка, а счет между соперниками окажется равным, то очко отдают тому, кто нанес укол первым.

Саблистам и рапиристам определенным светом показывают, был ли укол нанесен в поражаемую поверхность, в которую входит верхняя часть тела соперника, — выше талии, включая маску. Участникам поединков запрещено бить в руки ниже запястья. В случае одновременных уколов очко присуждается атакующему.

Как проходят поединки по фехтованию

Проведение боя зависит от стадии соревнований. Предварительные поединки проходят до 5 уколов и длятся не более 3 минут.

Финальные этапы проводятся в 3 раунда по 3 минуты (с перерывами на одну минуту). В случае ничьей к поединку добавляется минута и ведется борьба до первого укола. Бои? считается законченным, когда:

— один из участников нанес 15 уколов;

— истекли 9 минут, отведенные на бой, при условии, что один из спортсменов вел в счете.

Сами бои проходят через несколько этапов:

1. Проверка оружия. Участников вызывают в специальное помещение для проверки.

2. Исходные позиции. Участники боя стоят боком друг к другу в определенной позе: одна нога находится впереди другой, оружие направляют в сторону соперника, свободную руку отводят назад.

3. Начало поединка. Бой стартует после команды судьи и продолжается до команды «стой» (или по истечении времени — дается звуковой сигнал).

4. Ход поединка. Бой ведется, контролируется и возобновляется только по командам арбитра.

5. Завершение поединка. По окончании боя соперники обязаны приветствовать друг друга.

Соревнования по фехтованию проходят как в личном зачете, так и команд. При этом в командных турнирах бои проходят между двумя участниками из разных команды, которых в процессе поединка сменяют их напарники.

В личных соревнованиях определяются места, занятые каждым участником, в командных — места отдельных коллективов.

Евгения Подпаскова и Алина Ключникова (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дорожка для соревнований по фехтованию

Бои проходят на специальной дорожке. Ее длина — 14 метров, ширина — 1,5-2 метра. Как и экипировка участников, площадку оборудуют из электропроводящего материала. Также на фехтовальную дорожку наносят специальную разметку:

— центральная линия;

— две линии исходной позиции (наносятся в 2 метрах от центральной линии);

— боковые и задние границы дорожки.

Судейство в поединках по фехтованию

Ход боя контролируется не только системой, но и профессиональными арбитрами. Судейство по традиции ведется на французском языке. Рефери должны иметь удостоверение национального или международного арбитра.

По ходу боя судья:

— вызывает участников поединка;

— проверяет снаряжение;

— контролирует работу остальных членов судейской коллегии (ассистенты, хронометристы, секретари и др.);

— следит за соблюдением правил, порядком проведения поединка, дает специальные команды;

— выносит наказания спортсменам.

Команды судьи во время поединка по фехтованию

Ход соревнований по фехтованию контролирует судья с помощью команд:

Ан гард! (с французского En garde — «к бою») — призыв о готовности к началу поединка. Участники должны занять позиции за своей линией старта.

Эт ву прэ? (Etes-vous pret — «вы готовы») — судья уточняет, готовы ли к участники к поединку. Тот, кто оказывается не готов к бою, должен подать сигнал: топнуть ногой и поднять оружие вверх.

Алле! (Allez — «начинайте») — команда о начале поединка.

Альт! (Halte — «стой») — сигнал об остановке боя.

А друа! (A droit — «направо») — укол присуждается фехтовальщику справа от главного судьи.

А гош! (A gauche — «налево») — укол присуждается фехтовальщику слева.

Па конте! (Pas compter — «не считать») — укол не присуждается никому.

Регламент взаимодействия участников во время поединков по фехтованию

Исходя из правил FIE от января 2021 года, перед началом каждого поединка участники обязаны исполнить фехтовальный салют своему сопернику, судьям и зрителям (если таковые имеются). После того когда был засчитан последний укол, поединок не заканчивается, пока оба фехтовальщика не исполнят приветствие вновь. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять эти правила, рефери применяет к ним санкции.

В регламенте по наказаниям, которые были обновлены в декабре 2022 года, отказ от приветствия фехтовальщиком соперника (индивидуально или в команде) наказывается черной карточкой, что означает дисквалификацию на весь турнир плюс отстранение от всех соревнований на 60 дней.

Во время пандемии коронавируса FIE временно приостановила требование к фехтовальщикам пожимать руки в конце поединка на всех соревнованиях. Но после ее окончания оно вновь вступило в силу.

Салют в фехтовании — это целая церемония, часть этикета данного вида спорта, которая существует много веков. На турнирах на Императорскии? приз, правила которых были лично утверждены Александром II в 1860 году, участники были обязаны исполнить салют судьям. Спортсмены, которые плохо демонстрировали приветствие, не допускались до боев.

Тогда существовало два вида салюта — большой и малый. Они различались по количеству движений: по 32 и 16 соответственно. Каждый уважающий себя фехтовальщик знал их наизусть. Но до сих пор поединки начинаются и заканчиваются с исполнения салюта — это проявление уважительного отношение к оружию, соперникам, судьям и зрителям.

Салют выглядит так: спортсмен поднимает гарду под подбородок, делает движение клинком в сторону соперника, судьи и зрителей. Варианты исполнения приветствия могут различаться, но оно обязательно должно быть исполнено в начале и конце поединка.

Ольга Харлан. Фото Global Look Press

Изменения в правилах турниров по фехтованию в 2023 году

После чемпионата мира-2023 Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение поменять правила соревнований. Как сообщает La Repubblica, нововведения коснутся части рукопожатий по окончании поединков.

Организация приняла такое решение после случая на мировом первенстве, когда случился инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой. Спортсменка из Украины отказалась пожать руку сопернице и выставила в ее сторону саблю после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7, а затем просто покинула дорожку.

Как известно, участники соревнований обязаны отсалютовать и пожать друг другу руки до и после поединка. Того, кто нарушил данное правило, положено наказать дисквалификацией и снятием с соревнований. Теперь же традиционное рукопожатие по окончании поединка можно заменить приветствием на расстоянии. Это сделано для того, чтобы украинцы могли не приближаться к россиянам, даже если те соревнуются в нейтральном статусе.