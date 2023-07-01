Бронзовый призер Олимпиады-1980 в хоккее на траве Заздравных умерла в возрасте 68 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных умерла на 69-м году жизни.

«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни. Федерация хоккея на траве России, по моей информации, уведомила о ее смерти министерство спорта», — приводит ТАСС слова экс-президента Федерации хоккея на траве России Сергея Чеченкова.

Заздравных дважды становилась победительницей чемпионата СССР (1979, 1980), а в 1981 году она стала бронзовой призеркой чемпионата мира.