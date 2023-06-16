Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024.

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — передает ТАСС слова пресс-службы Федерации хоккея на траве России.

В федерации отметили, что национальные команды не выступят на намеченных на начало следующего года квалификационных турнирах даже в случае снятия санкций с российских спортсменов. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов к выступлению в командных соревнованиях.

Сборные по хоккею на траве в современной истории России не принимали участия в Олимпиадах.