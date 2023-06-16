Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей на траве
Новости
Олимпиада
Главная
Хоккей на траве

Сегодня, 20:08

Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Мужская и женская сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024.

«У наших сборных не осталось шансов выступить на Олимпиаде в Париже, мы пропустили все отборочные соревнования. Попасть на Игры уже точно никак не получится», — передает ТАСС слова пресс-службы Федерации хоккея на траве России.

В федерации отметили, что национальные команды не выступят на намеченных на начало следующего года квалификационных турнирах даже в случае снятия санкций с российских спортсменов. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов к выступлению в командных соревнованиях.

Сборные по хоккею на траве в современной истории России не принимали участия в Олимпиадах.

Источник: ТАСС
Обсудить
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Россия официально анонсировала Игры дружбы — спустя 40 лет. Будет ли успех?
Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Свищев опроверг информацию о принципах допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Источник: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев
Представители РФ приедут на конгресс FIL по недопуску российских саночников
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже