Адам Сяо Хим Фа о победе в короткой программе: «Старался выступать так, будто я не чемпион Европы»

Француз Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы. 22-летний фигурист набрал на прокат 94,13 балла.

«Это было не самое лучшее выступление в этом году, но все в порядке. Я постарался забыть о четверном лутце и сосредоточиться на следующих элементах. Программа построена не только вокруг этого прыжка.

Старался выступать так, будто я не чемпион Европы, будто я никто и мне нужно бороться за новый титул», — сказал фигурист после выступления.

Адам Сяо Хим Фа является действующим чемпионом Европы.