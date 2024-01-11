Адам Сяо Хим Фа о победе в короткой программе: «Старался выступать так, будто я не чемпион Европы»

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Француз Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы. 22-летний фигурист набрал на прокат 94,13 балла.
«Это было не самое лучшее выступление в этом году, но все в порядке. Я постарался забыть о четверном лутце и сосредоточиться на следующих элементах. Программа построена не только вокруг этого прыжка.
Старался выступать так, будто я не чемпион Европы, будто я никто и мне нужно бороться за новый титул», — сказал фигурист после выступления.
Адам Сяо Хим Фа является действующим чемпионом Европы.