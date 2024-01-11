Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:29

Адам Сяо Хим Фа о победе в короткой программе: «Старался выступать так, будто я не чемпион Европы»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Француз Адам Сяо Хим Фа прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы. 22-летний фигурист набрал на прокат 94,13 балла.

«Это было не самое лучшее выступление в этом году, но все в порядке. Я постарался забыть о четверном лутце и сосредоточиться на следующих элементах. Программа построена не только вокруг этого прыжка.

Старался выступать так, будто я не чемпион Европы, будто я никто и мне нужно бороться за новый титул», — сказал фигурист после выступления.

Адам Сяо Хим Фа является действующим чемпионом Европы.

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Адам Сяо Хим Фа победил в короткой программе на чемпионате Европы