Адам Сяо Хим Фа победил в короткой программе на чемпионате Европы

Сегодня, 22:48
Француз Адам Сяо Хим Фа победил в короткой программе у мужчин на чемпионате Европы. 21-летний фигурист набрал 94,13 балла.
В тройке финишировали швейцарец Лукаш Бричги (91,17) и эстонец Александр Селевко (90,05).
Фигурное катание
Чемпионат Европы
Мужчины, короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 94,13
2. Лукаш Бричги (Швейцария) — 91,17
3. Александр Селевко (Эстония) — 90,05
4. Габриэль Франгипани (Италия) — 83,51
5. Денис Васильев (Латвия) — 82,34
6. Маттео Риццо (Италия) — 80,43
7. Люк Экономидес (Франция) — 78,59
8. Андреас Нордебек (Швеция) — 77,62
9. Марк Городницкий (Израиль) — 77,50
10. Ника Эгадзе (Грузия) — 77,00
Со всеми результатами короткой программы можно ознакомиться на сайте «СЭ».
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