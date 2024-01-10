Адам Сяо Хим Фа победил в короткой программе на чемпионате Европы

Француз Адам Сяо Хим Фа победил в короткой программе у мужчин на чемпионате Европы. 21-летний фигурист набрал 94,13 балла.

В тройке финишировали швейцарец Лукаш Бричги (91,17) и эстонец Александр Селевко (90,05).

Фигурное катание

Чемпионат Европы

Мужчины, короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 94,13

2. Лукаш Бричги (Швейцария) — 91,17

3. Александр Селевко (Эстония) — 90,05

4. Габриэль Франгипани (Италия) — 83,51

5. Денис Васильев (Латвия) — 82,34

6. Маттео Риццо (Италия) — 80,43

7. Люк Экономидес (Франция) — 78,59

8. Андреас Нордебек (Швеция) — 77,62

9. Марк Городницкий (Израиль) — 77,50

10. Ника Эгадзе (Грузия) — 77,00

Со всеми результатами короткой программы можно ознакомиться на сайте «СЭ».

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