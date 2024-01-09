Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: где смотреть трансляции соревнований

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января в Каунасе (Литва). В рамках турнира будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в европейском первенстве 2025 года.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью онлайн-платформы Okko Sport. Cоревнования будут комментировать Александра Трусова (короткая программа мужчин), Евгения Медведева (короткая программа женщин и произвольная мужчин), Матвей Ветлугин (произвольная программа женщин), Нина Мозер (произвольная программа пар, короткую прокомментирует Александр Энберт) и Екатерина Боброва (танцы на льду).

Действующими чемпионами Европы являются Адам Сяо Хим Фа (Франция, мужское одиночное катание), Анастасия Губанова (Грузия, женское одиночное катание), Сара Конти и Никколо Мачии (Италия, парное катание) и Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия, танцы на льду).

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: место проведения