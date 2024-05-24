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Судейство

Сегодня, 17:45

При назначении судей на 30-й тур РПЛ не использован принцип нейтральности

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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При выборе судей на некоторые игры 30-го тура чемпионата России не использован принцип нейтральности. На матче «Краснодар» — «Динамо» будут работать москвич Сергей Карасев (судья) и житель Краснодарского края Павел Кукуян (ВАР), «Зенит» — «Ростов» — ассистенты из Москвы Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе, «Оренбург» — «Спартак» — резервный из Воронежа Олег Соколов.

Также отметим, что в наименее значимом из восьми матчей заключительного тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» резервным судьей назначен один из лучших рефери сезона (если судить по числу назначений) — Рафаэль Шафеев. Он, если потребуется, без проблем заменит дебютанта Егора Егорова.

А вот на «золотые» матчи «Зенит» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо» резервными назначены Иван Абросимов и Игорь Панин соответственно. То есть, если сломается подверженный травмам Виталий Мешков (не дай Бог, конечно), его на игре команды из Санкт-Петербурга заменит резервный из Санкт-Петербурга, не работавший арбитром в РПЛ. Панин в этом сезоне тоже не судил игры РПЛ (был резервным, ВАР и АВАР).

РПЛ
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