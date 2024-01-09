Авербух не будет смотреть чемпионат Европы-2024: «Европейское фигурное катание пребывает в полной стагнации»

Чемпион мира-2002 в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, будет ли смотреть чемпионат Европы-2024.

«Я не буду смотреть чемпионат Европы, потому что неинтересно смотреть турнир, в котором не принимают участие наши ребята. Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за ним неинтересно», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию пройдет в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.