Радионова считает, что уровень чемпионата Европы по фигурному катанию среди женщин сильно упал

Чемпионка России Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Уровень чемпионата Европы, конечно, сильно упал у женщин. Это видно по баллам, по программе. Я, честно, даже не смотрела этот чемпионат, потому что мне интереснее смотреть наши соревнования», — сказала Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Золото на ЧЕ выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая по сумме двух выступлений набрала 213,25 очка. Второе место заняла Анастасия Губанова (206,52), выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).