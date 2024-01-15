Роднина назвала Губанову фигуристкой третьего эшелона

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос по поводу справедливости судейства в отношении Анастасии Губановой на чемпионате Европы.

Представляющая Грузия россиянка заняла второе место.

«Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона?! Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране? Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает несмотря на все сложности», — цитирует Роднину Sport24.

Золото выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая по сумме двух выступлений набрала 213,25 очка. Второе место заняла Анастасия Губанова (206,52), выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне (202,29).

Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).