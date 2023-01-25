Тарасова не сомневалась в том, что Грассль тренировался в России с согласия итальянской федерации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена в том, что решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля готовиться к чемпионату Европы в группе российского тренера Этери Тутберидзе было одобрено Итальянской федерацией ледовых видов спорта (FISG).

«Понятно, что итальянская федерация была не против — она ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

23 января стало известно о том, что тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз будет сопровождать Грассля на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 25 по 28 января в Эспоо (Финляндия).