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Сегодня, 12:24

Тарасова не сомневалась в том, что Грассль тренировался в России с согласия итальянской федерации

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена в том, что решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля готовиться к чемпионату Европы в группе российского тренера Этери Тутберидзе было одобрено Итальянской федерацией ледовых видов спорта (FISG).

«Понятно, что итальянская федерация была не против — она ему оплачивала этот сбор. Тренируется и тренируется», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

23 января стало известно о том, что тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз будет сопровождать Грассля на чемпионате Европы. Турнир пройдет с 25 по 28 января в Эспоо (Финляндия).

Источник: https://tass.ru/sport/16879339
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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