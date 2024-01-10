Дочь Этери Тутберидзе идет к первой медали за Грузию? В Литве стартует чемпионат Европы

Вновь на первых ролях будут экс-россияне.

Фигуристы уже давно вышли из новогодних каникул. И если в России сейчас они заняты в первую очередь в коммерческих шоу, то на международном уровне главным стартом месяца будет чемпионат Европы. На этот раз он пройдет в литовском Каунасе. Традиционно это самый успешный для России турнир — последние годы россияне забирали большую часть медалей ЧЕ. Но даже после отстранения от международных стартов выходцы из России остаются одними из главных фаворитов. В их числе и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным, с недавних пор выступающие за Грузию.

Губанова может снова взять медаль чемпионата — главное вернуть уверенность

Чемпионат Европы прошлого года запомнился многим победой Анастасии Губановой. Российским фигуристам запрещено выступать на международных стартах, но один из главных стартов сезона все равно забрала экс-россиянка, тренировавшаяся в Санкт-Петербурге — это и правда был занимательный сюжет. В этом году повторить свой подвиг из 2023-го Губановой будет, откровенно говоря, непросто. Текущий сезон у Анастасии не задается, к тому же усилилась конкуренция. В Бельгии помимо Луны Хендрикс на серьезную роль стала претендовать еще и Нина Пинзарроне, неплохие прокаты выдает и швейцарская фигуристка Кимми Репонд, в удачный день хорошие прокаты удаются и представительнице Франции Лорин Шильд, и итальянке Ларе Наки Гутманн. Но все-таки главная соперница для Губановой сейчас сама Анастасия. Если девушка вместе с тренером Евгением Рукавицыным найдет способ совладать с собой, то как минимум за пьедестал бороться обязана.

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Приедет Рукавицын в Литву или нет, пока неизвестно. А вот Этери Тутберидзе в Каунасе будет — ей предстоит выводить на лед еще одного представителя Грузии Нику Эгадзе. На этапах «Гран-при» молодой одиночник оставлял приятное впечатление, однако претендовать на что-то серьезное будет крайне тяжело. В отличие от женского одиночного у мужчин на континенте серьезная конкуренция — взять хотя бы французскую сборную, где сразу два фигуриста экстра-класса. Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймо, вероятно, и разделят между собой титул, а вот на бронзу сразу несколько возможных кандидатов. Это и третий француз Люк Экономидес, и представитель Азербайджана Владимир Литвинцев, итальянцы Николай Мемола, Маттео Риццо и Габриэле Франджипани, братья Александр и Михаил Селевко из Эстонии, Лукас Бричги из Швейцарии и латвиец Денис Васильев. У Эгадзе тоже есть шансы — но нужно прыгать выше головы.

Главной соперницей Дэвис будет американка, которой отказали в гражданстве Литвы

А вот в парном катании на пьедестале без экс-россиян не обойтись. Начнем с того, что главным фаворитом турнира по праву считается петербуржец Никита Володин и его партнерша Минерва Фабьен-Хазе. Володин переехал в Германию всего полтора года назад, а карьеру за новую страну начал только прошлой осенью. И сразу же взял важный титул — в декабре Фабьен-Хазе/Володин выиграли финал «Гран-при». То есть, по сути, сейчас немецкий дуэт носит статус первой пары мира, так что чемпионат Европы они должны забирать на классе, ведь главные конкуренты сейчас по другую сторону океана. Правда, совсем расслабляться не стоит — итальянские пары Сара Конти/Никколо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини гораздо опытнее и наверняка хотят взять реванш за результат пекинского финала. На тройку претендует и новая грузинская пара пермской сборки Анастасия Метелкина/Лука Берулава, а также Павел Ковалев с супругой Камиллой.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В танцах на льду главным событием должен стать большой дебют Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным за новую сборную. Этапы «Гран-при» пара пропускала, не было пары и на чемпионате Грузии, так что в деле дочь Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина мы видели крайне редко. Ориентироваться по оценкам на второстепенных соревнованиях дело неблагодарное, тем не менее понятно, что эпопею со сменой гражданства Дэвис/Смолкин делали явно не для того, чтобы быть на вторых ролях. О победе речь при таких мастодонтах, как итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и Лайла Фир/Льюис Гибсон, речь идти не может, а вот на третье место ребята наверняка засматриваются. Проблема только в том, что главным конкурентом будет литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс. Диана с Глебом и так уступают литовцам в опыте, так еще и Рид с Амбрулевичюсом выступают дома.

Представить себе, как в Каунасе главная надежда страны уступает вчерашним россиянам, сложно, тем более что президент Литвы до сих пор в долгу у Элиссон Рид. Гитанас Науседа отказал американке, успевшей в свое время покататься и за Израиль, и за Грузию, в выдаче гражданства по формальным причинам и лишил олимпийской мечты. Зато теперь Рид может выиграть для своей четвертой по счету Родины медаль — впервые со времен Маргариты Дробязко, ставшей ныне в Литве персоной нон грата.

Расписание соревнований

10 января, среда

14.00. Пары, короткая программа

18.15. Мужчины, короткая программа

11 января, четверг

14.15. Женщины, короткая программа

20.00. Пары, произвольная программа

12 января, пятница

13.00. Танцы, ритм-танец

19.00. Мужчины, произвольная программа

13 января, суббота

14.00. Женщины, произвольная программа

19.30. Танцы, произвольный танец

14 января, воскресенье

16.30. Показательные выступления