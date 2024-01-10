«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы

Анастасию Губанову вернули только после негодования в соцсетях.

В Каунасе стартует чемпионат Европы — и Международный союз конькобежцев (ISU) уже активно занимается прогревом турнира. Пока получается на грани фола, но, надо признать, весьма эффективно — активность в комментариях заметно повысилась.

Что произошло?

А все потому, что, представляя турнир, в соцсетях ISU выставил фотографии всех действующих чемпионов Европы кроме... женского разряда. Ведь в нем выиграла экс-россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Вместо нее в посте «Действующие чемпионы Европы возвращаются в Каунас» была почему-то серебряный призер предыдущего Евро Луна Хендрикс.

Через 40 минут в ISU спохватились и поменяли картинки, судя по всему, осознав ошибку, но, как говорится, интернет помнит все. Поэтому в комментариях начался сущий кошмар.

— Верните российских спортсменов на соревнования, без них они реально скучные и слабые! — это самый «залайканный» комментарий к посту в одной запрещенной сети. Судя по всему, оставил его турецкий пользователь.

Вот другие популярные реакции:

— Честно, вы должны извиниться. Не могу представить, как вы перепутали действующую чемпионку и занявшую второе место.

— Вам должно быть стыдно. Ваша организация гнилая, — пишет человек с аватаром «Из Финляндии с любовью».

— Жаль, что Анна Щербакова не увидела исправленный пост об олимпийских чемпионах.

А в другой соцсети наши болельщики изменили известную картинку про пьющего таблетки деда и пожелали лечиться ISU.

Не в первый раз

Пост про Щербакову — это отдельная история, о которой мы расскажем ниже. Но в оправдание союза можно все же сказать, что существует вероятность технической ошибки: в основной статье на сайте чемпионы перечислены верно, но для анонса женских соревнований использована фотография Хендрикс — она действительно более медийна и известна в Европе. SMM-специалисты могли не глядя взять фотографии из статьи, как это обычно бывает, и «запилить» их в пост в соцсетях. Штат в ISU небольшой, проводить постоянный фактчекинг затруднительно. Хотя выглядит все равно подозрительно.

Тем более что это уже не первый раз.

В июне 2022 года ISU в поздравлении с Международным олимпийским днем опубликовал фотографии олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире по фигурному катанию, заменив при этом россиянку Анну Щербакову на японку Каори Сакамото, которая стала бронзовым призером соревнований. В остальных видах были опубликованы фотографии чемпионов (не россиян). ISU не стал приглашать Щербакову и на церемонию вручения ISU Skating Awards в феврале 2023 года в Цюрих — «по соображениям безопасности». Церемония в сезоне-2021/22 и вовсе была отменена — якобы из-за политических обстоятельств, и, скорее всего, именно из-за них. Победителями в каких-то номинациях пришлось бы признавать россиян, а градус эмоций тогда был не в пример выше нынешнего.

Да и Губанову в этом сезоне уже игнорировали — не так явно, конечно, но перед серией «Гран-при» места в анонсах статусной грузинке из Тольятти не нашлось.

Словом, спасибо ISU, что исправил ошибку. Но странно допускать подобные косяки на ровном месте. Организация, напомним, даже не сдвинулась в сторону того, чтобы рассмотреть допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. И тоже лукавит — переносит постоянно этот вопрос на следующие заседания, несмотря на ясные рекомендации МОК. Если так не хочется допускать — почему бы не сказать однозначно, что россиян не ждут? Или выкатить заведомо невыполнимые критерии допуска? Странно, что чиновники скрывают свои реальные мысли за дипломатическим кокетством.

Возможно, и подобные ошибки в соцсетях, если даже они и сделаны случайно, — просто материализация этого кокетства.