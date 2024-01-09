За кого болеть на чемпионате Европы-2024? Фигуристов из России снова очень много

10 января в литовском Каунасе стартует 116-й чемпионат Европы по фигурному катанию.

Сборной России на турнире не будет, но фигуристов из нашей страны и с русскими корнями наберется на целую большую сборную. Да и помимо россиян в Европе сейчас немало новых звезд — это француз Адам Сяо Хим Фа с его сальто и прочей акробатикой, бельгийка Луна Хендрикс с идеальными для удовлетворения мужской аудитории формами (и неплохими результатами), суперплотная борьба ожидается в парах, где только что сенсационно финал «Гран-при» выиграл петербуржец Никита Володин, выступающий за Германию. В танцах будут побеждать мировые звезды Гиньяр/Фаббри, которые не то собираются завершать карьеру в этом году, не то все-таки дождутся домашней Олимпиады.

«СЭ» перечисляет, за кем особенно следить на предстоящем турнире.

От Петербурга до Тюмени

Всего на Евро-2024 мы насчитали 24 фигуриста, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, всего 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров. У многих из них неплохие шансы на медали, в том числе и на золото. География крайне широка — от Москвы и Санкт-Петербурга до Клина, Тюмени и Владимира.

У мужчин среди «россиян» в прошлом году выше всего забрался немец Никита Старостин, но был он лишь 15-м. Лучшие шансы после короткой программы были у Владимира Самойлова, который успел и на чемпионаты России поездить — выступая за Польшу, он стал шестым после первого дня соревнований, но перед произволкой получил травму и откатился в конец второго десятка. Хотя Денис Васильев (вряд ли он считает себя русским, хоть и прекрасно говорит на этом языке) из Даугавпилса был пятым, а Ника Эгадзе, тренирующийся в Москве у Этери Тутберидзе, забрался на седьмое место.

Все они снова на Евро, и Эгадзе теперь — главный актив Тутберидзе в международном катании. В этом сезоне он дважды становился четвертым на этапах «Гран-при». Если наконец соберет весь свой контент — может повторить подвиг соотечественника Квителашвили и завоевать медаль.

Анастасия Губанова. Фото Global Look Press

Медали в парах и прорыв Дэвис/Смолкина

Анастасия Губанова год назад выиграла чемпионат Европы, но повторить этот результат будет непросто — в этом сезоне она явно не в форме, а обсуждают ее в основном в контексте поездок за рубеж со своим тренером-женихом Романом Галаем.

Турнир в Литве — прекрасная возможность для Насти вернуть в информационное поле себя с другой стороны. Правда, нужно ли это, если титул чемпионки Европы уже в карьере был, а в личной жизни все хорошо?

Помимо Губановой на высокие места из «наших» может претендовать разве что полячка Екатерина Куракова.

У пар совсем другая история. Никита Володин только что вместе с Минервой Хазе нанес неожиданное поражение канадцам Стеллато-Дудек/Дешам на финале «Гран-при», в Европе выиграть должно быть даже полегче. И все при том, что он совсем недавно вырвался в Германию из русского небытия и забвения на региональном уровне. Последний старт Володина до перехода на международный уровень — этап Кубка России-2020, на котором он занял седьмое место с Викторией Васильевой из восьми возможных. Володин спокойно дает интервью на русском языке российским СМИ. Да, в немецком фигурном катании на порядок меньше денег, чем в российском, но с самореализацией у этого парня все в порядке.

Минерва Хазе и Никита Володин. Фото Global Look Press

Из других претендентов на медали — полностью русская пара из Венгрии Павлова/Святченко и грузины из Владимира и Москвы Метелкина/Берулава.

В танцах главная интрига — насколько высоко заберутся еще одни грузины, свежеиспеченные члены сборной Дэвис/Смолкин (и одновременно дочь и зять Этери Тутберидзе). В серию «Гран-при» их все же не взяли, но Евро — первый шанс заявить о себе на турнире мирового уровня.

По лучшему результату в сезоне Диана и Глеб способны биться за медаль и точно должны попадать в топ-5: выше них котируются итальянцы Гиньяр/Фаббри, британцы Фир/Гибсон, еще ближе финны Турккила/Верслуис и хозяева-литовцы Рид/Амбрулевичус. На последнем чемпионате Европы под флагом России Дэвис/Смолкин стали седьмыми. Смогут ли они рвануть выше в новой форме? Застолбить место наверху надо как можно быстрее — до Олимпиады всего два года.

Расписание соревнований

10 января, среда

14.00. Пары, короткая программа

18.15. Мужчины, короткая программа

11 января, четверг

14.15. Женщины, короткая программа

20.00. Пары, произвольная программа

12 января, пятница

13.00. Танцы, ритм-танец

19.00. Мужчины, произвольная программа

13 января, суббота

14.00. Женщины, произвольная программа

19.30. Танцы, произвольный танец

14 января, воскресенье

16.30. Показательные выступления