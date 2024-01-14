Диане с Глебом выписывают много неоправданных авансов.

Чемпионат Европы. Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 214,38

2. Лайла Фер / Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,82

3. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 203,37

4. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) — 197,17

...8. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 189,46

Едва ли в танцах на льду есть более противоречивый дуэт, чем Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Интерес к ним возник уже на стадии формирования. Еще бы, ведь перед нами дочь самой Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина. Прогресс пары всегда вызывал споры насчет его первопричин — реальной работы спортсменов или патронажа. И как бы кто ни пытался защищать пару, что во время российского этапа их карьеры, что при переходе в другую сборную, что уже под флагом Грузии... Каждый раз мы видим особое отношение к Диане с Глебом. И авансы, которые они часто не могут оправдать.

Разговоры о возможной медали остались мечтой

Танцы на льду считаются предсказуемым видом спорта. В отличие от одиночного и парного катания, здесь нет сверхсложных технических элементов, на которых велик риск ошибиться — а значит, чаще всего отсутствует фактор внезапности. Кроме того, строгая техническая заявка не позволяет вчерашнему аутсайдеру добавить в программу несколько четверных и в корне перевернуть игру. Прогресс здесь за редкими исключениями идет постепенно, лидеры не меняются по ходу сезона, а о претендентах на олимпийские медали начинают рассуждать уже за два-три года до самих Игр... Поэтому, когда эксперты оценивали перспективы Дианы Дэвис и Глеба Смолкина как крайне оптимистичные, им охотно верили. Все-таки четвертый результат по сезону среди всех участников, какой-никакой статус... Осторожно намекали на бронзу для Дианы с Глебом. Казалось, что проблемой могут стать только литовцы. Не упустит же Саулюс Амбрулявичюс медаль у себя дома в Каунасе?

Реальность оказалось более жестокой. Между Амбрулявичюсом с Элисон Рид и Дэвис/Смолкиным целая пропасть. Новые грузинские фавориты не смогли подняться выше после неудачного ритм-танца. Наоборот, сменили седьмое место на восьмое. Любопытно, что ровно так же на восьмой позиции финишировали год назад Мария Казакова и Георгий Ревия. По идее, между Казаковой/Ревией и Дианой с Глебом можно ставить знак равенства — и те и другие раньше тренировались в России, а Грузию выбрали только в качестве альтернативного варианта развития своей карьеры. С той лишь разницей, что Казакова с Ревией выступают вместе уже седьмой сезон и как пара сформировались уже в новой сборной. За это время они успели сотворить историю грузинских танцев на льду, выиграв, к примеру, финал юниорского «Гран-при» и серебро ЮЧМ. Однако их оттеснили в сторону, как только появились Дэвис со Смолкиным.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Reuters

Казакова с Ревией могут на равных конкурировать с Дэвис/Смолкиным

Почему Казаковой и Ревии не было на чемпионате Европы — загадка. По идее, у страны на турнир было две квоты (как раз результат успеха пары на прошлом ЧЕ). Возможно, причина в проблемах со здоровьем, все-таки Мария с Георгием заболели в ноябре, из-за чего пропустили этап «Гран-при» в Японии. Однако есть важный контраргумент — ребята выступали на чемпионате Грузии в конце декабря и показали уверенные прокаты. Конечно, за новогодние праздники могло произойти многое, и все же обидно, что вживую дуэты друг с другом так пока и не встретились. Теперь у главы Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани будет головная боль, кого выставлять на чемпионат мира. Ведь даже средние оценки по сезону у Дэвис/Смолкина и Казаковой/Ревии сравнимые. Примерно 185-190 по сумме двух танцев у первых и 175-180 у вторых.

То есть выше оценки у Дианы с Глебом, однако пока одни ездили на турниры уровня Мемориала Тена в Казахстане, Мария с Георгием выступали на «Гран-при» в Китае. И набрали примерно столько же баллов, сколько на единственном взрослом «Гран-при» Дэвис/Смолкин два с лишним года назад еще за Россию. Гиоргобиани недаром говорит, что переход дочери Тутберидзе в ее сборную стоил ей немалых усилий со всех сторон, и она в ответ ждет от спортсменов результата. Как ждут его и сами Диана с Глебом, ведь для них смена гражданства тоже стала эпопеей. По слухам, они перепробовали варианты, включая США и даже Израиль. Остановились на комфортной по многим причинам Грузии, однако на практике не могут предложить новой стране ничего существенного большего, чем у нее уже было с предыдущим дуэтом.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Reuters

Персону нон грата Дробязко сменила оскорбившая Науседу американка

Разумный вопрос теперь должен ставиться, стоит ли игра свеч. Казакова с Ревией заслуживают хотя бы права побороться за чемпионат мира. Его можно устроить в любой форме — от закрытых прокатов до СМС-голосования, однако Диана с Глебом не должны ездить на главные старты просто априори по своему статусу. Ведь пропуск национального чемпионата с их стороны выглядел как неуважение к новой Родине. Разве этого ждала Грузия? Тут грузины могут взять пример у Литвы. Когда Элисон Рид перед Олимпиадой в Пекине писала письмо президенту страны Гитанасу Науседе, она делала ставку исключительно на спортивный результат, игнорируя все правила. От нее требовали соблюсти минимальные требования по знакомству с культурой страны и выучить хотя бы базовые фразы на литовском. Но для американки, успевшей покататься и за Грузию с Израилем, это было слишком сложно.

Рид показала свое высокомерие и лишилась олимпийской мечты. Ей не выдали паспорт, а единственная квота досталась доморощенной паре. В Литве разумно решили, что не так важно, займут их танцоры 10-е или 30-е место. Важнее сохранить лицо. Наверняка это поняла и Элисон, ведь она осталась с Амбрулявичюсом и выиграла для своей четвертой Родины первую за 18 лет медаль на континентальном первенстве. Последняя, кстати, была у Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса. Есть в этом какой-то символизм, что девушку, которую лишили литовского паспорта, сменяет в списке лучших фигуристок страны другая спортсменка, которая этого паспорта еще не удостоена. Вполне вероятно, что сейчас вопрос с документами все-таки будет решен положительно. Однако и для Рид первоначальный отказ Науседы наверняка стал важным уроком.