Хендрикс по делу обыграла Губанову. Европа хочет веселья, а не страданий

Произвольная программа расставила бельгийку и русскую грузинку по местам.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Литва (Каунас)

Женщины

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 213,25

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 206,52

3. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 202,29

Смотреть четыре часа европейского женского катания — то еще удовольствие. Все-таки средний уровень первых разминок совсем тяжеловат — и хочется посоветовать какой-нибудь новый формат, чтобы люди у экранов выдерживали и успевали всех увидеть. Но не факт, что он существует. Возможно, некие элементы плей-офф, однако это вопрос для отдельной дискуссии.

Но развязка точно получилась драматичной.

Британка выступила под русскую музыку

Зажгла в первых разминках разве что немка Кристина Исаев (видимо, дочь или какая-то дальняя родственница Штирлица), приятно удивила британка Нина Пови, которая совершила очередной акт русофобии (сарказм) и выступила под микс из музыки Чайковского, и 28-летняя шведка Тальегард, которая катается дольше Туктамышевой и до сих пор умудряется зажигать, несмотря на, так сказать, солидные формы. И всем мило машет после проката.

А латышку Степченко, например, приветствовали вот так. После чудесного серебра русского эстонца Александра Селевко прибалтийские страны вправе питать надежды на новую медаль, но она придет Литве, скорее всего, в танцах.

Кто еще впечатлил, так это Кимми Репон, прошлогодняя бронзовая призерка. Прежде всего — своей жуткой тонкостью. В жизни модель — в этот раз она не смогла ответить соперницам («отвечает» переводится ее фамилия с французского) и уступила место на подиуме.

Луна Хендрикс. Фото Reuters

Губанова vs Хендрикс 2.0

Уступила очень крутой девушке — 17-летней бельгийке Нине Пинцарроне. Она выступала под «Спартак» Арама Хачатуряна последней — и выстояла психологически и даже прыгала выше соперниц. Но судьи все равно нашли недокруты и отправили молодежь доставать очередь на третьем месте подиума.

Золото разыгрывали, как и год назад, Хендрикс и Губанова. У Насти оно уже есть. Теперь есть и у Луны — и заслуженно. Поскольку на международных соревнованиях, в отличие от российских, возобновили жеребьевки стартовых номеров в произвольных программах — то Губанова, как и год назад, снова выступала прямо за Хендрикс. Да, можно бесконечно говорить о том, что судьи создали задел для бельгийки в короткой программе и зажали баллов грузинке. Но есть вещи больше, чем оценки и цифры, хоть это и спорт. Да и чистый ли спорт фигурное катание?

Да, большинство из нас, конечно, болели за Настю. Но Хендрикс выступала под модный танцевальный дискотрек, отжигала на льду, добавляла движений, которые чаще увидишь в ночных клубах Каунаса (если они существуют), а не на катке. Губанова страдала под популярного у фигуристов «Карузо». Хендрикс поработала над деталями и вместо платья появилась в обтягивающем комбинезоне со стразами.

Анастасия действительно была лучше в технике, хотя прыгали девушки примерно одно и то же — самым сложным элементом был тройной лутц + тройной тулуп в начале программы. Но не нашлось аргументов, при которых в компонентах действующая чемпионка Европы должна была отоборонять титул от более популярной и модной Луны. Да между ними, может, и не семь баллов, а два. Но сути это не меняет — Настя сама все понимает и поэтому спокойно поздравила соперницу с золотом, к которому она так долго шла. Может, что-то теперь в карьере бельгийки поменяется, но ей уже 24 — и с Сакамото на мире бороться ей будет крайне сложно. А дожить в той же форме до Олимпиады — и того сложнее.

Анастасия Губанова. Фото Reuters

Серебро для уроженки Тольятти, которая за карьеру натерпелась падений с высоты, — тоже успех, как для Медведевой бронза на ЧМ-2019. Она зафиксировала убытки, минимизировала издержки. Это тоже надо уметь делать в нашей непростой жизни.