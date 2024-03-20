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Чемпионат мира

20 марта, 11:00

Чемпионат мира: кто из звезд и бывших россиян выступает

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Анастасия Губанова.
Фото Reuters
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Reuters
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 пройдет с 20 по 24 марта в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада. Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.

Однако некоторые фигуристы, у которых есть российские корни (или родственники из России) все же будут выступать на чемпионате мира — под флагами других стран. Всего таких участников будет 24.

Илья Малинин.
Фото USA Today Sports

Чемпионат мира: кто из звезд и бывших россиян выступает

  1. Илья Малинин (сын русских мигрантов, выступает за США).
  2. Никита Володин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Германию с Минервой Фабьен-Хазе).
  3. Мария Павлова/Алексей Святченко (бывшие российские фигуристы, сменившие спортивное гражданство и ныне выступающие за Венгрию)
  4. Анастасия Метелкина (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Грузию в паре с Лукой Берулавой)
  5. Анастасия Грачева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Молдавию)
  6. Владимир Литвинцев (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Азербайджан)
  7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (бывший российский дуэт, сменивший спортивное гражданство и ныне выступающий за Грузию).
    Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
    Фото Reuters
  8. Георгий Рештенко (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Чехию)
  9. Никита Володин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Германию)
  10. Александр Власенко (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Венгрию)
  11. Владимир Самойлов (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Польшу)
  12. Дарья Данилова (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Нидерланды)
  13. Анастасия Голубева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Австралию)
  14. Александр Коровин (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Филиппины)
    Анастасия Губанова.
    Фото Reuters
  15. Анастасия Губанова (сменила спортивное гражданство, выступает за Грузию).
  16. Николай Мемола (его мама — россиянка)
  17. Юлия Щетинина (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Польшу)
  18. Евгения Лопарева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Францию)
  19. Мария Игнатьева (бывшая российская фигуристка, сменившая спортивное гражданство, ныне выступающая за Венгрию)
  20. Кирилл Аксенов (бывший российский фигурист, сменивший спортивное гражданство, ныне выступающий за Словакию)
  21. Николай Майоров (его родители — россияне)

Малинин, грузины и все остальные. За кем следить на чемпионате мира в Монреале?

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Илья Малинин
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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