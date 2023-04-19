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Сегодня, 11:21

Давыдов: «Фигурное катание — это не только четверной аксель. Сравнивать Малинина с Уно пока рано»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением о том, справедливы ли итоги чемпионата мира-2023.

Представитель США Илья Малинин сделал четверной аксель, но стал только третьим.

«Фигурное катание — это не только четверной аксель. Малинин — молодой спортсмен. Сравнивать их с Семой Уно по катанию и презентации пока рано. Поэтому я считаю, что все было по справедливости. Аксель и четверные прыжки должны быть в программе. Но не только они. Должны быть еще и катание, презентация, программа, костюм, вращения», — приводит слова Давыдова Sport24.

Победителем ЧМ-2023 стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Илья Малинин
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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