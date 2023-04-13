Япония теряет важные очки на чемпионате мира. Малинин может привести США к победе?

Сегодня, 17:40
Изначально казалось, что нынешний командный чемпионат мира, или командный Кубок мира (ведь его статус ISU полноценно признавать отказывается), пройдет без должной интриги. России по понятным причинам нет, хотя старт и коммерческий, так что японцы после трех золотых медалей на ЧМ в Сайтаме командное золото, да еще и у себя в Токио, должны были вроде как легко завоевать... Но как бы не так — итоги коротких программ первого дня удивили всех.
Кто бы мог подумать, что Япония будет только третьей, а на второе место выйдет Южная Корея! Лидер японской сборной Каори Сакамото не выдержала давления, а мужчины без Шомы Уно и вовсе провалились. Неужели Илья Малинин со сборной США идут к неожиданому золоту?
Каори Сакамото стала капитаном сборной после того, как стало известно, что на турнире не будет Шомы Уно. И это справедливо, она сейчас на просто лучшая японская фигуристка, а лучшая фигуристка планеты (возьмем россиянок за скобки) с двумя подряд победами на ЧМ. Текущий сезон для нее выдался непростым, но все-таки Каори сумела доказать, что остается лучшей без учета российской сборной. Но, видимо, и она не железная. По сезону у Каори уже были ошибки в короткой, и в Токио она также не смогла откатать идеально. Пусть даже с падением лояльность местных судей позволила Сакамото обойти Изабо Левито (и вместе с тем заработать важные баллы в противостоянии с США). Но вот лучший прокат в жизни от Хэ Ин Ли все равно лишил японку первого места. Так что перед следующим видом у американцев сохранилось преимущество.
Мужское катание тоже по идее должно было стать японским козырем. Шома Уно так уверенно откатал в Сайтаме, что представить себе, как он уступает американцам, было тяжело. Да и к тому же у Джейсона Брауна нет сложного контента, а у Ильи Малинина — компонентов. Но вот незадача — незадолго до старта турнира Уно снялся из-за травмы. Поэтому надежды японской сборной были разве что на опыт Казуки Томоно да на юношескую удаль Шун Сато. Но последний и вовсе сорвал прокат, а Томоно не смог выдать максимум. Ребята не только проиграли Малинину и Чжун Хван Ча, что было ожидаемо. Их обошел и француз Адам Сяо Хим Фа, и итальянец Даниэль Грассль. Но, что еще важнее, выше двух японцев расположился Джейсон Браун, пусть и можно долго спорить о том, насколько справедливо ставить 95 баллов за прокат без четверных.
Но таковы современные тенденции судейства, и по ним Браун — мировой топ. Томоно на седьмом месте и Сато с 11-м в короткой сделали позиции Японии весьма шаткими, и сейчас даже серебро для них уже не выглядит гарантированным. К тому же у них есть и так проседающий вид — танцы на льду. Дайсуке Такахаси, конечно, ставят лояльные баллы как чемпиону мира и кумиру миллионов. Однако реально приблизиться к тройке лучших в дуэте с Карой Мурамото он не смог бы при всем своем желании. Особенно когда на мировой рекорд идут Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Их баллы, кстати, привел в пример Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину бывший тренер лучшего российского дуэта Денис Самохин. «По сравнению с теми баллами, которые получили Худайбердиева/Базин на чемпионате России, у Чок/Бейтс баллы должны быть еще в два раза больше», — не скрывая иронии, сказал специалист в комментарии федеральному спортивному телеканалу.
Впрочем, Мэдисон и Эвану до этого дела нет. Их сборная лидирует и с приличным отрывом — достать японцам их будет тяжело. Пока задача хозяев — забрать серебро у Кореи! А вторая азиатская сборная, которая попала на турнир в последний момент взамен России и Грузии, может сенсационно закрепиться в тройке. Среди конкурентов — Франция и Италия. Канада на последнем месте — и это тоже своего рода сенсация.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy). Токио, Япония
Общий зачет (после 3 видов из 8)
1. США — 50 очков
2. Южная Корея — 39.
3. Япония — 36.
4. Франция — 34.
5. Италия — 28.
6. Канада — 26.
Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 105,90.
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 101,33.
3. Кевин Аймо (Франция) — 100,58.
4. Джейсон Браун (США) — 95,61.
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82.
6. Даниэль Грассль (Италия) — 89,81.
Женщины. Короткая программа
1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 76,90.
2. Каори Сакамото (Япония) — 72,69.
3. Изабо Левито (США) — 71,22.
4. Маделин Скизас (Канада) — 69,76.
5. Маи Михара (Япония) — 66,85.
6. Эмбер Гленн (США) — 66,55.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 93,91.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 90,90.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 88,37.
4. Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония) — 78,38.
5. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 76,15.
6. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 69,96.