Сакамото снова лидер женской одиночки. Япония идет к историческим трем золотым медалям?

Губанова отдала все эмоции на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 73,62

3. Маи Михара (Япония) — 73,46

4. Изабо Левито (США) — 73,03

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 71,94

6. Нина Петрыкина (Эстония) — 68,00...

9. Екатерина Куракова (Польша) — 65,40...

11. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40

Пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 80,72

2. Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер (США) — 74,64

3. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 73,24...

7. Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия) — 65,23...

11. Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия) — 61,95

12. Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды) — 61,24

13. Камилла Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 61,07

14. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 60,98

В японской Сайтаме прошел первый день чемпионата мира по фигурному катанию. И отметился успехами хозяев — что у девушек, что в парном катании лидируют местные фигуристы. В целом это ожидаемый результат, и Каори Сакамото, и пара Рику Миура и Рюити Кихара были одними из главных фаворитов турнира. Удивляет, насколько уверенно они лидируют, ведь во многом исход двух из трех дисциплин известен уже сейчас. С учетом того, что у мужчин японцы также рассчитывают на максимальный результат в фигурном катании в отсутствии российских спортсменов, может оформиться новый гегемон. Или же Японию остановит США?

Каори Сакамото. Фото Reuters

Сакамото отыгралась за неудачный сезон и идет за вторым титулом

Этот сезон был обязан стать звездным часом Каори Сакамото. Она очень вовремя в прошлом году обрела второе дыхание. Отлично поработала всю первую половину олимпийского года, а по весне ей сулила удача. Сначала сложности Камилы Валиевой на Олимпиаде позволили попасть в итоговую тройку на Играх и взять сразу две медали турнира (с учетом командных соревнований). А затем перед ЧМ россиян в принципе снимают с турниров ISU в полном составе. Реальных конкурентов Каори не было, и она впервые в карьере стала сильнейшей на планете. Прошлой осенью можно было закрепить успех и выигрывать старт за стартом. Есть ощущение, что только поэтому Сакамото в принципе и не стала завершать карьеру. Зачем, когда судьба подарила такой исторический шанс? Однако с первого же турнира в Ломбардии что-то пошло не так, и прокаты Каори не задались.

Она застряла на вторых местах, причем уступая соперницам по своей же японской сборной. И не самым звездным вроде Маи Михары. И все же казалось, что челлленджеры и рядовые этапы «Гран-при» не показатель. Когда надо, Сакамото покажет свой уровень, но финал «Гран-при» стал и вовсе провалом с предпоследней позицией. Ситуацию немного скрасил домашний титул, но вот Универсиаду Каори снова проиграла Михаре. Неужели год завершился бы без побед для олимпийской призерки? Сакамото сделала ставку на ЧМ и, судя по всему, этот титул уступать никому не собирается. Короткая программа выдалась лучшей не только в сезоне для японки, но и в принципе в ее карьере. Почти 80 баллов за прокат — больше без прыжков ультра-си в принципе набрать затруднительно. Ближайшие соперницы в шести баллах и явных аргументов против Каори с произвольной ни у кого из них нет.

Вся интрига турнира крутится вокруг двух стран

Российские болельщики, конечно, в душе надеялись на чудо от Анастасии Губановой. Фигуристка из Санкт-Петербурга уже подарила своему тренеру Евгению Рукавицыну сенсационную победу на чемпионате Европы. Так почему бы не продлить праздник и на ЧМ? Только вот и конкуренция на мировом первенстве заметно выше, чем на континентальном, да и сама Настя, что гораздо важнее, не выглядела так свежо и легко, как два месяца назад в Финляндии. Возможно, Губанова слишком много оставила эмоций на ЧЕ и собраться на ЧМ так и не смогла. В любом случае практика показывает, что такие неожиданные успехи на Европе чаще всего заканчиваются разочарованием на ЧМ. Вспомнить хотя бы Софью Самодурову, которая после невероятной победы в Минске здесь же, в Сайтаме, едва замкнула топ-10, при этом даже не сильно ошибаясь.

К тому же сильных фигуристок здесь действительно много. Прежде всего речь идет о все той же Михаре, кореянке Хэ Эн Ли и юном американском таланте Изабо Левито. Последняя — надежда США остановить потенциальную японскую гегемонию не только в женском одиночном, но и в фигурном катании в целом. Ведь в парном катании интриги, похоже, нет вообще. Здесь мы также надеялись на россиян под грузинским флагом, но Карина Сафина и Лука Берулава не сдюжили. Еще бы, это их первый турнир в сезоне после тяжелой травмы у Карины. Сложно как-то критиковать их за эту неудачу, и тем не менее все равно обидно. А вот Рику Миура и Рюичи Кихара набрали выдающийся ход. Честно говоря, нет уверенности, что и российские пары их смогли бы сейчас обойти! Что тут говорить про американцев Алексу Книрим и Брендона Фрэйзера.

Анастасия Губанова. Фото Reuters

В парах, как мы видим, тоже титул оспаривают только эти две страны. Такая же ситуация наверняка будет и в мужском одиночном, где три самурая против одного Ильи Малинина. Многое решит короткая программа, бич этого сезона для «короля квадов». Если Малинин упустит далеко Шому Уно и компанию, догнать «малышатину» ему не поможет даже невероятный четверной аксель.