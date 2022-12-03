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Чемпионат России

Сегодня, 17:50

Стали известны составы команд чемпионата России по прыжкам

Анна Горшкова
Корреспондент
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3 декабря в «Ленинград-центре» состоялась жеребьевка командного турнира чемпионата России по прыжковым элементам.

Стали известны полные составы команд-участниц турнира.

Команда Евгения Плющенко: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Никита Сарновский, Софья Титова, Петр Гуменник, Макар Игнатов

Команда Алексея Мишина: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Александр Самарин.

Команда Этери Тутберидзе: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев.

Чемпионат России по прыжкам состоится 4 декабря. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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