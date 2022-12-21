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Чемпионат России

Сегодня, 17:54

Бестемьянова считает, что Трусова набрала хорошую форму перед ЧР по фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 23 декабря в Красноярске.

«Хочется, конечно, всех увидеть: кто и какую форму набрал. В любом случае это будет интересный старт. Валиева — фаворит ЧР? Валиева, скорее всего, будет в еще лучшей форме по сравнению с прыжковым турниром. А еще, насколько я знаю, Трусова набирает хорошую форму. Акатьева, Самоделкина тоже будут претендовать на высокие места. В мужских соревнованиях тоже ожидается интересная борьба. У нас много сильных ребят. Отсутствие Коляды? Ну, снялся и снялся. Высокие призовые действительно могут стать хорошей мотивацией на чемпионате России, но ребята в любом случае хорошие катальщики — они будут состязаться и бороться до конца», — приводит слова Бестемьяновой Metaratings.ru.

Ранее в Красноярске состоялась жеребьевка коротких программ перед стартом чемпионата России. Валиева выйдет на лед 23 декабря третьей, Трусова — десятой, а Елизавета Туктамышева — 11-й.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-valieva-favorit-chr-naskolko-ya-znayu-trusova-nabiraet-khoroshuyu-formu-1444461/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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Валиева вытянула третий порядковый номер в короткой программе на чемпионате России