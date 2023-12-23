Чемпионат России 2024, пары: произвольная программа и итоговый результат. Live!

Сегодня, 12:30
В субботу, 23 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске пары выступят с произвольной программой.
Начало выступлений в 12.30 (мск). Следить за выступлениями фигуристов можно в прямом эфире на сайте Первого канала.
Чемпионат России-2024. Пары
Первая разминка
1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
2. Алена Косторная — Георгий Куница
3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Вторая разминка
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Третья разминка
7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
10. Анастасия Мишина — Александр Галлямов