Чемпионат России 2024, пары: произвольная программа и итоговый результат. Live!

В субботу, 23 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске пары выступят с произвольной программой.

Начало выступлений в 12.30 (мск). Следить за выступлениями фигуристов можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Чемпионат России-2024. Пары

Первая разминка

1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

2. Алена Косторная — Георгий Куница

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Третья разминка

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

8. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

9. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

10. Анастасия Мишина — Александр Галлямов