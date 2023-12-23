Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России-2024, Бойкова и Козловский — вторые

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.

За произвольную программу они получили 161,84 балла и по сумме двух выступлений набрали 244,85 балла.

Второе место заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшая 236,32 балла (157,37 — произвольная). Третью строчку заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97, произвольная — 151,55).

Мишина и Галлямов стали двукратными чемпионами России.

Чемпионат России-2024. Челябинск

Пары. Итоговый результат

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 244,85 балла

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 236,32

3. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 227,97

4. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 215,69

5. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212.23

6. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 205,87

7. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов — 203,23

8. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — 202,91

9. Алена Косторная и Георгий Куница — 200,15

10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров — 169,15