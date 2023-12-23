Сегодня, 14:30
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России-2024 по фигурному катанию в Челябинске.
За произвольную программу они получили 161,84 балла и по сумме двух выступлений набрали 244,85 балла.
Второе место заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшая 236,32 балла (157,37 — произвольная). Третью строчку заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97, произвольная — 151,55).
Мишина и Галлямов стали двукратными чемпионами России.
Чемпионат России-2024. Челябинск
Пары. Итоговый результат
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 244,85 балла
2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 236,32
3. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 227,97
4. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 215,69
5. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212.23
6. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 205,87
7. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов — 203,23
8. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — 202,91
9. Алена Косторная и Георгий Куница — 200,15
10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров — 169,15