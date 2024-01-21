Сегодня, 17:44
Фигурист Дмитрий Козловский оценил судейство на чемпионате России по прыжкам.
Команда Козловского набрала 382,95 балла и победила на турнире.
«Судейство, мне кажется, было честным. Я показывал, что нужно посмотреть повтор прыжка Петросян? Конкретно к ситуации с Аделией — ее выезды были прямо перед нашими боксами, и было видно, что там есть недокрут. И его ведь поставили. Брал бы я челлендж на соревнованиях, чтобы посмотреть недокрут соперника? Я — да. Почему нет? Только вопрос, сколько бы тогда продолжались соревнования», — сказал Козловский.
В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).