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Чемпионат России

Сегодня, 17:30

Козловский — о чемпионате России по прыжкам: «Было бы здорово, чтобы как-нибудь капитанами стали девочки»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Дмитрий Козловский с командой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Дмитрий Козловский считает, что девушки также должны попробовать себя в роли капитанов на чемпионате России по прыжкам.

«Я считал, какой состав подбирать. Например, Лена Костылева делает один четверной, а Маргарита Базылюк два разных. Поэтому я считал, и результатом такого творчества стала золотая медаль.

Было бы здорово, чтобы как-нибудь капитанами стали девочки. Там особо не посоветуешь, конечно... С девушками надо мягче, партнерша у меня независимая и сильная», — иронично сказал Козловский.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Александра Галлямова 330,06 балла.

 

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
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