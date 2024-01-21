Козловский — о чемпионате России по прыжкам: «Было бы здорово, чтобы как-нибудь капитанами стали девочки»

Фигурист Дмитрий Козловский считает, что девушки также должны попробовать себя в роли капитанов на чемпионате России по прыжкам.

«Я считал, какой состав подбирать. Например, Лена Костылева делает один четверной, а Маргарита Базылюк два разных. Поэтому я считал, и результатом такого творчества стала золотая медаль.

Было бы здорово, чтобы как-нибудь капитанами стали девочки. Там особо не посоветуешь, конечно... С девушками надо мягче, партнерша у меня независимая и сильная», — иронично сказал Козловский.