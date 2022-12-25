Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выхода на лед в показательных выступлениях

В воскресенье, 25 декабря, на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Начало — 10:00. Прямая трансляция показательных выступлений пройдет на сайте Первого канала. Порядок выхода на лед: Первое отделение: 1. Ярослава Иванова

2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

3. Артём Ковалёв

4. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков

5. Аделия Петросян

6. Софья Тютютина — Андрей Багин

7. Дмитрий Алиев

8. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

9. Софья Муравьева

10. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов

11. Александр Самарин

12. Команда синхронного катания «Енисей» Второе отделение: 1. Роман Шереметьев

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

3. Елизавета Туктамышева

4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

5. Пётр Гуменник

6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

7. Камила Валиева

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

9. Евгений Семененко

10. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

11. Софья Акатьева

12. Финальный выход спортсменов