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Чемпионат России

Сегодня, 09:30

Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выхода на лед в показательных выступлениях

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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В воскресенье, 25 декабря, на чемпионате России-2023 по фигурному катанию пройдут показательные выступления. Начало — 10:00.

Прямая трансляция показательных выступлений пройдет на сайте Первого канала.

Порядок выхода на лед:

Первое отделение:

1. Ярослава Иванова
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
3. Артём Ковалёв
4. Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков
5. Аделия Петросян
6. Софья Тютютина — Андрей Багин
7. Дмитрий Алиев
8. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
9. Софья Муравьева
10. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
11. Александр Самарин
12. Команда синхронного катания «Енисей»

Второе отделение:

1. Роман Шереметьев
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
3. Елизавета Туктамышева
4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
5. Пётр Гуменник
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
7. Камила Валиева
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
9. Евгений Семененко
10. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
11. Софья Акатьева
12. Финальный выход спортсменов

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