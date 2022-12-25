Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 08:37

Фигуристы устроили общий завтрак на чемпионате России. На нем была Трусова, снявшаяся из-за болезни

Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Российские фигуристы провели совместный завтрак в заключительный день чемпионата России. Соответствующую фотографию выложила Елизавета Туктамышева.

На завтраке присутствовали Камила Валиева, Софья Самоделкина, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Александр Самарин, Артем Даниелян, Андрей Анисимов, Алексей Ерохов, а также снявшиеся с соревнований Марк Кондратюк и Александра Трусова, причем у Трусовой еще в четверг была температура 39,4 градуса.

Сегодня в Красноярске на чемпионате России проходит день показательных выступлений. Он закроет турнир. Начало показательных выступлений запланировано на 10.00 (мск).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
2
0
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах Nord Stream
Терапевт предупредила о риске возникновения проблем с сердцем из-за гриппа
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Валиева — о чемпионате России: «Все позади и теперь можно выдохнуть»

Чемпионат России по фигурному катанию: порядок выхода на лед в показательных выступлениях