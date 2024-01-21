Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та и проигрывает»

Фигурист Дмитрий Козловский рад, что его команда победила на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.

«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру. Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило», — сказал Козловский.