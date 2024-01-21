Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та и проигрывает»

Сегодня, 17:13
Фигурист Дмитрий Козловский рад, что его команда победила на чемпионате России по прыжкам.
Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.
«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру. Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило», — сказал Козловский.
В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).